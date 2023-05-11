Названы генетические мутации, которые повышают риск развития онкологии Врач Копосов назвал BRCA1 и BRCA2 генетическими мутациями, которые повышают риск онкологии

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Риск развития онкологии повышается в результате генетических мутаций, когда в организме человека происходит сбой, предупредил врач-онколог Павел Копосов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметил, что существуют определенные виды мутаций, которые сильнее других повышают риски возникновения раковых клеток. Самыми исследованными из них врач назвал BRCA1 и BRCA2.

Самые изученные из них — BRCA1 и BRCA2. Они способствуют развитию рака молочной железы, рака яичников, рака предстательной и поджелудочной железы. Насторожиться стоит не только женщинам, в роду у которых были случаи развитий рака молочной железы или яичников, но также мужчинам, чьи матери, сестры или бабушки страдали от этих заболеваний, — предупредил онколог.

Он пояснил, что генетические мутации могут передаваться через поколения, например от бабушек или дедушек внукам. Медик рекомендует пройти генетическое исследование, особенно тем, у кого среди близких родственников были раковые заболевания. Таким способом можно выявить гены с опасными мутациями. Врач также призвал не переживать при их наличии — достаточно раз в полгода проходить осмотр у профильного специалиста, чтобы не пропустить начало развития опухоли.

Онколог Александр Серяков ранее рассказал, что отказ молодых людей ежегодно проходить диспансеризацию, а также их беспечность приводит к обнаружению рака на поздних стадиях. Он пояснил, что молодым возрастом для онкологических заболеваний считается возраст до 35–40 лет.