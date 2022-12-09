Онколог назвал характерный признак рака легких Онколог Нидаль назвал осиплость голоса характерным признаком рака легких

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Осиплость голоса является характерным симптомом рака легких, который позволяет быстро отличить его от других заболеваний, рассказал «Газете.Ru» онколог Салим Нидаль. Однако он наблюдается только на последних стадиях развития заболевания, уточнил врач. По его словам, отличить рак легких также можно по кашлю с кровяными прожилками, боли в грудной клетке, слабости, снижению аппетита и потере веса.

У рака легких есть один характерный симптом, который резко выделяет его на фоне других заболеваний — осиплость голоса. Но проблема в том, что этот симптом проявляется только на последних стадиях, когда опухоль разрастается и сдавливает блуждающий нерв, вызывая частичный паралич голосовых мышц, — рассказал Нидаль.

Вероятность развития рака легких повышается из-за табакокурения, вдыхания асбестовой пыли, радиационного воздействия, туберкулеза, хронических заболеваний легких, а также генетической предрасположенности, добавил специалист. Он уточнил, что для профилактики заболевания важно раз в год делать флюорографию или КТ легких, а также отказаться от курения.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай ранее заявил, что риск смерти от рака легкого в 26 раз выше у тех, кто выкуривает от 15 до 24 сигарет в день, и в пять раз — у выкуривающих до четырех сигарет в сутки. По его словам, с курением связаны от 70% до 90% случаев смерти от рака легкого.