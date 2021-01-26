ОНК: силовики слишком долго держали в ОВД задержанных на протестах детей

https://static.news.ru/photo/5f2b8204-5fd9-11eb-aa64-fa163e074e61_660.jpg Фото: deti.gov.ru

Сотрудники столичных правоохранительных органов очень долго держали в отделах полиции несовершеннолетних, задержанных на акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей 23 января, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.

Она добавила, что средний возраст задержанных подростков — 15 лет.

У нас как у правозащитников какие были претензии: что всё равно очень долго держали. В среднем это занимало шесть часов, — рассказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Меркачёва отметила, что члены ОНК в день протестов приехали в ОВД «Фили-Давыдково», но силовики не пустили их в здание. В результате правозащитники могли поговорить с задержанными, только когда те выходили из здания.

Это много, 6–6,5 часа, — подчеркнула она.

По её словам, дети рассказали, что не участвовали в акциях и проходили мимо, когда их задержали. Силовики уводили их в районе 14:00, а отпускали только в 20:00–21:00.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе демонстрации на территории Москвы, была оказана медицинская помощь.

По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.