https://static.news.ru/photo/321cf94e-4f1a-11ea-9892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснил, почему ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в стране нельзя считать эпидемией.

Как передаёт «Интерфакс», Онищенко напомнил о существовании эпидемиологического порога, который для ВИЧ составляет 1% от населения. При этом в России с момента обнаружения первого больного в 1987 году было зафиксировано около 1 млн заразившихся.

У каждой инфекции свой порог. У нас 1% от 148 млн это сколько? Считать умеем? Нет эпидемии, — констатировал бывший глава Роспотребнадзора.

Онищенко подчеркнул, что его слова не означают отрицание необходимости принимать меры по борьбе с распространением ВИЧ. Также экс-глава Роспотребнадзора отметил, что существуют современные методы лечения, а с вирусом вполне можно «жить, рожать детей».

Как сообщал NEWS.ru, российский журналист и блогер Юрий Дудь выпустил документальный фильм о ВИЧ-инфекции в России. По его словам, лента поднимает проблемы, про которые никто не хочет или просто стесняется говорить.