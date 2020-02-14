Бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснил, почему ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в стране нельзя считать эпидемией.
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У каждой инфекции свой порог. У нас 1% от 148 млн это сколько? Считать умеем? Нет эпидемии, — констатировал бывший глава Роспотребнадзора.
Онищенко подчеркнул, что его слова не означают отрицание необходимости принимать меры по борьбе с распространением ВИЧ. Также экс-глава Роспотребнадзора отметил, что существуют современные методы лечения, а с вирусом вполне можно «жить, рожать детей».
Как сообщал NEWS.ru, российский журналист и блогер Юрий Дудь выпустил документальный фильм о ВИЧ-инфекции в России. По его словам, лента поднимает проблемы, про которые никто не хочет или просто стесняется говорить.
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