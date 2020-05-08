Онищенко рассказал о времени жизни коронавируса на разных предметах

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На наружной части медицинских масок коронавирус может жить до семи дней, на внутренней — четыре, на одежде погибает за сутки, а на банкнотах и стекле — на четвёртый день. Об этом сообщил экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко.

При 37 градусах вирус погибает на второй день, при 56 градусах — через полчаса, при увеличении температуры до 70 градусах время инактивации составляет пять минут, — цитирует «Интерфакс» эксперта.

Он отметил, что, по данным учёных из медицинской школы Гонконгского университета, коронавирус хорошо себя чувствует на гладких поверхностях, а на папиросной бумаге, салфетках он не обнаруживается уже через три часа.

На поверхности обработанной древесины и ткани через 24 часа уже не обнаруживается. COVID-19 стабилен при плюс 4 градусах Цельсия, а 4 градуса — это температура холодильника, там он хорошо сохраняется, — подчеркнул Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора добавил, что походы в баню не смогут вылечить от коронавируса, если человек уже подхватил инфекцию, то такая процедура принесёт только вред.

Ранее Онищенко напомнил, что одноразовые маски из нетканых материалов могут использоваться не более двух часов. Защитить от коронавируса могут также маски, изготовленные из марли. Их следует каждые два часа проглаживать утюгом.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.