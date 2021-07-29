Онищенко призвал непривитых граждан всюду носить маски

На открытом воздухе чувствовать себя безопасно без маски можно только в случае вакцинации — для непривитых людей это рискованно. Об этом заявил «МК» академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Oнищенко.

В помещении маска необходима, даже если людей вокруг немного и вентиляция хорошая. На улице — можно ходить без маски, если вы привитые и вокруг нет толпы. Если же вы непривитые — носите маски везде, — цитирует его издание.

По словам Oнищенко, масочный режим продолжает оставаться актуальным, поскольку необходимо использовать все возможности для защиты себя и окружающих. Но дома, если в семье все привитые, маску можно и не носить, добавил он.

Ранее Oнищенко заявил, что России нужно ориентироваться на Запад, чтобы улучшить динамику вакцинации. По его мнению, кроме упования на сознательность граждан, необходимо использовать и рычаги давления — административные и уголовные.

Депутат подчеркнул, что главным маркером того, что властям пора переходить к активным действиям, служит тот факт, что за вакцинацию высказались профсоюзы.