Онищенко назвал избыточным ношение перчаток на рабочем месте

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал введение новых правил, согласно которым ношение масок и перчаток с 12 мая в Москве станет обязательным. По его словам, ранее такая практика проводилась на пленарных заседаниях Госдумы. Эту меру Онищенко назвал избыточной.
Депутаты уже всю прошлую неделю, когда была пленарная неделя, все три заседания сидели в масках. Что касается перчаток на заседании — это избыточная норма, но кто пожелает — пусть надевает. Я считаю, что не нужно этого делать. Это не тот случай, я же не в общественном транспорте еду, — пояснил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Ранее власти Москвы разъяснили порядок ношения масок после 12 мая. Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, без масок и перчаток можно будет находится только у себя дома и в отдельном рабочем кабинете, где нет других сотрудников, писал NEWS.ru.