Онищенко назвал избыточным ношение перчаток на рабочем месте

Полиция в Москве не привлекает к административной ответственности людей, проживающих вне места своей регистрации при соблюдении введённого в столице режима самоизоляции.

При соблюдении гражданами <...> порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения, — сообщили ТАСС в в пресс-службе столичного ГУ МВД...