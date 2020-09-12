ОНФ призвал сторонников Навального извиниться перед доктором Рошалем

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В Общероссийском народном фронте считают, что сторонники оппозиционного политика Алексея Навального должны извиниться перед знаменитым детским доктором Леонидом Рошалем.

Как заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, один из сторонников оппозиционера, Владимир Милов, позволил себе оскорбления в отношении врача, в том числе «отвратительно высказался о его почтенном возрасте».

Он сам-то понял, что сказал? Советую Владимиру Милову как можно быстрее извиниться перед Леонидом Михайловичем, — отметил Кузнецов.

ОНФ призывает присоединиться к акции в поддержку доктора Леонида Рошаля, размещая в социальных сетях сообщения в его поддержку и истории, в которых имя Рошаля стало символом спасения многих жизней и судеб, сообщает пресс-служба ОНФ.



Ранее Рошаль заступился за омских специалистов, лечивших оппозиционного политика. По его словам, коллеги сработали профессионально и оперативно. Он призвал врачей ФРГ и РФ совместно изучить состояние Навального, создав соответствующую экспертную группу. В ответ супруга Навального заявила, что Леонид Рошаль не имел права обращаться к немецким коллегам с какими-либо предложениями. По её словам, он пытался выведать информацию у немцев, чтобы выслужиться перед российским правительством.

Как писал NEWS.ru, накануне главный врач Московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал критиков коллеги трусами. Он также отметил, что с завидной регулярностью приходится «глотать оскорбления от прямых врагов».