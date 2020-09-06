Навальная ответила доктору Рошалю после его обращения к немецким врачам

https://static.news.ru/photo/6e02c6d0-f048-11ea-a389-fa163e074e61_660.jpg Юлия Навальная Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия заявила, что доктор Леонид Рошаль не имел права обращаться к немецким коллегам.

Ранее Рошаль заступился за омских медиков, лечивших политика. По его словам, коллеги сработали профессионально и оперативно. Он также уточнил, что атропин, которым медики в Германии лечат оппозиционера, российские специалисты вводили с первых минут госпитализации.

Доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас, — написала Юлия Навальная в Instagram.

По её словам, Рошаль пытался выведать информацию у немцев, чтобы выслужиться перед российским правительством.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в одну из омских больниц, где ему диагностировали кому. 22 августа Навального медицинским спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Через два дня немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любое отравление человека нервно-паралитическим агентом приравнивается к использованию химического оружия. Международное сообщество призвало власти России к ответу.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия готова к полновесному сотрудничеству по ситуации с Навальным. Однако, уточнил он, Москву готовы голословно обвинять, продвигая таким образом свои политические и экономические интересы. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса.