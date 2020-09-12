Доктор Мясников резко ответил жене Навального на оскорбление Рошаля

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Главный врач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников резко высказался после оскорблений жены оппозиционера Алексея Навального в адрес президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля.

Врач назвал критиков коллеги трусами.

Доктора Рошаля защищать не надо. Он сильный, мудрый человек. Защищать надо нас. Нам всем нанесли страшное оскорбление! Мы опять смолчим? — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Он отметил, что с завидной регулярностью приходится «глотать оскорбления от прямых врагов».

Ранее Леонид Рошаль прокомментировал слова Юлии Навальной, обрушившейся на него с критикой после того, как он выступил в защиту омских врачей. Медик уточнил, что с понимаем относится к состоянию Навальной, а также пожелал скорейшего выздоровления её супругу.

До этого Рошаль заступился за омских специалистов, лечивших оппозиционного политика. По его словам, коллеги сработали профессионально и оперативно. Он призвал врачей ФРГ и РФ совместно изучить состояние Навального, создав соответствующую экспертную группу.

Супруга Навального заявила, что Леонид Рошаль не имел права обращаться к немецким коллегам с какими-либо предложениями. По её словам, он пытался выведать информацию у немцев, чтобы выслужиться перед российским правительством.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

7 сентября немецкие медики вывели Навального из комы. Согласно данным врачей, состояние здоровья оппозиционера значительно улучшилось. Больного отключили от искусственной вентиляции лёгких. Он реагирует на вербальные стимулы, однако оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления по-прежнему рано, писал NEWS.ru.