Рошаль заступился за лечивших Навального российских медиков

https://static.news.ru/photo/27653190-e92c-11ea-b2fd-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омские медики, лечившие оппозиционера Алексея Навального, сработали профессионально и оперативно. Они не должны становиться объектом нападок, говорится в заявлении президента союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктора медицинских наук Леонида Рошаля.

Он отметил, что врачам удалось стабилизировать состояние политика, однако их всё равно резко критикуют.

Никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы не было. Больного в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом ещё 10 часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты выспятся, — цитирует обращение Рошаля РИА Новости.

Он подчеркнул, что медики, которые спасли человеку жизнь, не должны страдать за свой профессионализм.

Рошаль также пожелал Навальному здоровья и выразил надежду, что когда тот выздоровеет, не забудет поблагодарить омских врачей.

Доктор медицинских наук также уточнил, что атропин, которым медики в Германии лечат оппозиционера, российские специалисты вводили с первых минут госпитализации.

Навальный находится в коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20-го числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен, хотя конкретное вещество пока определить не смогли.

Ранее NEWS.ru писал, что в российском министерстве иностранных дел посчитали «глубоко оскорбительными» обвинения в адрес российских врачей о попытках скрыть истину об отравлении политика Алексея Навального.