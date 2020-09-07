Леонид Рошаль ответил на скандальный пост жены Навального

https://static.news.ru/photo/0791401a-f111-11ea-b1ed-fa163e074e61_660.jpg Юлия Навальная Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Президент Национальной медицинской палаты доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль прокомментировал слова Юлии Навальной, обрушившейся на него с критикой после того, как он выступил в защиту омских медиков.

Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чём я писал, — отметил он в своём Twitter.

Он уточнил, что с понимаем относится к состоянию Навальной, а также пожелал скорейшего выздоровления её супругу.

Ранее Рошаль заступился за омских медиков, лечивших политика. По его словам, коллеги сработали профессионально и оперативно. Он призвал врачей ФРГ и РФ совместно изучить состояние Навального, создав соответствующую экспертную группу.

Супруга Навального заявила, что Леонид Рошаль не имел права обращаться к немецким коллегам с какими-либо предложениями. По её словам, он пытался выведать информацию у немцев, чтобы выслужиться перед российским правительством.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru, 7 сентября немецкие медики вывели Навального из комы. Согласно данным врачей, состояние здоровья оппозиционера значительно улучшилось. Больного отключили от искусственной вентиляции лёгких. Он реагирует на вербальные стимулы, однако оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления по-прежнему рано, отмечают специалисты.