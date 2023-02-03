«Он — номер один»: Лисовец рассказал о главной заслуге Пако Рабана Стилист Лисовец заявил, что Пако Рабан сумел вывести металл на подиум

Фото: PPS Worldwide/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Paco Rabanne

Умерший сегодня, 3 февраля, французский кутюрье Пако Рабан впервые удачно вывел на подиум платья из необычных материалов, заявил NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. По его словам, никто больше не смог придумать, как внедрить металл в фэшн-индустрию.

Это единственный человек в мире моды, который невероятно играл с металлом и выводил его на подиум. Все, что связано с блестящим, металлическим, со сложными конструкциями, платьями, внедрением технологий – все это его заслуга. Эти платья ассоциируются только с Пако Рабаном, и никто больше никогда не смог придумать, как внедрить металл в фэшн-индустрию. У него это получилось, в этом есть его последователи, но он — номер один во внедрении таких технологий в моду, — заявил стилист.

В августе 2022 года в Японии на 97-м году жизни умерла дизайнер Ханаэ Мори. Она являлась создателем свадебного платья японской императрицы Масако, костюмов для «Золушки» Рудольфа Нуреева, а также она была единственным в своей стране членом парижской гильдии дизайнеров от-кутюр.

За время карьеры модельер разработала костюмы для десятков фильмов, несколько линеек формы для японских бортпроводников, форму для школьников и участников Олимпиады.