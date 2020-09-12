Омбудсмен РФ заявила о необходимости найти виновника отравления Навального

https://static.news.ru/photo/b19be810-f5e1-11ea-b93b-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости установить человека, который принимал участие в отравлении политика Алексея Навального. Она выразила надежду, что оппозиционер даст показания, так как он вышел из комы.

Она отметила, что по закону имеет право обратиться к немецким коллегам только после поступления просьбы от самого Навального, его родственников или адвоката, передаёт ТАСС.

Нужно, чтобы доказательства были собраны, было установлено лицо, которое участвовало в отравлении. <...> Так как он сейчас вышел из комы, то, наверное, Алексей даст какие-то сведения важные для того, чтобы рассеять сомнения или пролить свет на истинную ситуацию, — добавила омбудсмен.

Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи определили , что пациент был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Газета Der Spiegel 10 сентября сообщила, что сейчас Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте. В настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина, писал NEWS.ru.