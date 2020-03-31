https://static.news.ru/photo/0292e2aa-7351-11ea-b20c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Порядок осуществления карантина в условиях пандемии коронавирусной инфекции необходимо конкретизировать на законодательном уровне, так как чёткая регламентация могла бы помочь повысить сознательность граждан. Так в разговоре с журналистами заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

По его словам, порядок карантина нужно прописать в акте закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Однако в данный момент таких актов не существует, поэтому люди с недостаточным уровнем личной сознательности не понимают, на каком основании они должны изолироваться по домам.

Шишлов считает, что меры по противодействию распространению инфекции, принимаемые в разных регионах страны, правильные и нужные, однако Госдума РФ уже сильно запаздывает в вопросе правового урегулирования сложившейся ситуации. Как отметил омбудсмен, государство сейчас должно проявить максимальную заботу о гражданах.

Мы уже не первую неделю живём в условиях распространения инфекции, но до сих пор адекватного реагирования, необходимого на уровне федерального закона, нет, что ставит в сложное положение руководителей органов исполнительной власти в субъектах России, — заявил Шишлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как ранее писал NEWS.ru, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико полагает, что Россия уже подходит к пику заболеваемости коронавирусом, однако количество больных может ещё увеличиваться.