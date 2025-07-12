Оладушки с корицей на завтрак! Как булочки синнабон — только за 10 минут

Оладушки с корицей на завтрак! Как булочки синнабон — только за 10 минут

Оладушки с корицей на завтрак! Как булочки синнабон — только за 10 минут! Если вы любите булочки синнабон, но хочется чего-то побыстрее — попробуйте эти оладьи. Очень мягкие, ароматные, с той самой коричной начинкой, которую так любят сладкоежки. Готовятся быстро и исчезают со стола за считанные минуты.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Мука — 120 г

Разрыхлитель — 0.5 ч. л.

Сахар — по вкусу

Соль — щепотка

Для начинки

Масло сливочное мягкое — 20 г

Корица — 1 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Приготовление

В миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и подсластитель. Всыпьте муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности. В отдельной чашке смешайте мягкое масло, корицу и сахар. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте. Вылейте немного теста, а сверху выдавите начинку по спирали ( можно использовать шприц для крема). Накройте крышкой, когда поверхность схватится — переверните. После каждой порции протирайте сковороду от остатков начинки. Подавайте с греческим йогуртом, кленовым сиропом или просто так — уже вкусно!

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