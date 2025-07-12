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12 июля 2025 в 05:15

Оладушки с корицей на завтрак! Как булочки синнабон — только за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладушки с корицей на завтрак! Как булочки синнабон — только за 10 минут! Если вы любите булочки синнабон, но хочется чего-то побыстрее — попробуйте эти оладьи. Очень мягкие, ароматные, с той самой коричной начинкой, которую так любят сладкоежки. Готовятся быстро и исчезают со стола за считанные минуты.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 200 мл
  • Мука — 120 г
  • Разрыхлитель — 0.5 ч. л.
  • Сахар — по вкусу
  • Соль — щепотка

Для начинки

  • Масло сливочное мягкое — 20 г
  • Корица — 1 ч. л.
  • Сахар — 2 ч. л.

Приготовление

  1. В миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и подсластитель. Всыпьте муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности. В отдельной чашке смешайте мягкое масло, корицу и сахар. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте. Вылейте немного теста, а сверху выдавите начинку по спирали ( можно использовать шприц для крема).
  2. Накройте крышкой, когда поверхность схватится — переверните. После каждой порции протирайте сковороду от остатков начинки. Подавайте с греческим йогуртом, кленовым сиропом или просто так — уже вкусно!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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