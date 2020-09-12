Около 2,7 тысячи россиян пополнили число выздоровевших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/af375928-f597-11ea-8610-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки из российских больниц выписаны 2690 человек, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, с начала ведения официального учёта выздоровели уже 876 225 пациентов.

Вместе с тем за сутки умерли 94 заразившихся вирусом гражданина. Общее число жертв за время пандемии, согласно статистике оперштаба, составляет 18 578 человек.

Зафиксированы и новые случаи инфицирования. К 13 сентября выявлено ещё 5449 случаев. С начала пандемии в официальном перечне уже 1 062 811 подтверждённых фактов болезни.

Тем временем первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже отгружена в регионы для иммунизации основных групп риска — врачей и преподавателей, писал NEWS.ru.