Ограничения в Москве будут сохраняться до появления вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/95b995f0-a0e8-11ea-8860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим ограничений на территории Москвы будет сохраняться до появления вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил глава города, до появления вакцины должен будет сохраниться режим «самосохранения» жителей города. Однако это не означает, подчеркнул Собянин, что люди должны всё время сидеть взаперти.

Избежать столкновений лицом к лицу горожанам не удастся. Поэтому у нас сохранится режим обязательного ношения масок на улице. Режим сохранения санитарных ограничений будет длиться до получения вакцины. Но это не означает, что мы должны жить взаперти. Люди должны ходить в магазины, общаться, при этом соблюдая элементарные требования, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

NEWS.ru писал, что в столице режим самоизоляции продлён до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Собянин заявил, что рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.