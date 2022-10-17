Ограбивший вдову Александра Градского получил восемь лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд приговорил одного из участников ограбления вдовы композитора Александра Градского Марины Коташенко-Градской к восьми годам колонии строгого режима, передает Telegram-канал «112». Осужденный Умеджон Жабборов полностью признал вину.

По данным следствия, в январе 2022 года Жабборов и его сообщники спровоцировали аварию, въехав в машину вдовы Градского. Когда она вышла из автомобиля, на нее напали и заставили поехать в коттедж, где она проживает с детьми. Коташенко зашла в дом и отдала преступникам сумку, где хранилось почти 100 млн рублей. А потом по просьбе злоумышленников отвезла их в соседний поселок, где они пересели в другую машину.

Сообщалось, что Коташенко обратилась в полицию только спустя шесть часов. При этом появилась версия, что женщина могла инсценировать нападение, однако в ходе следственных мероприятий данный факт не подтвердился. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По мнению следователей, Жабборов и его сообщники создали преступную группу и целенаправленно следили за женщиной.

Ранее сообщалось, что в ограблении участвовали четверо. При этом у них не было точной информации о наличии денег в доме Коташенко. Известно, что злоумышленники несколько ночей провели в машинах на трассе, ожидая проезда женщины.

После того как деньги оказались у них, сообщники поделили их между собой. Джабборов получил 10 млн рублей. Он купил подержанную «Тойоту Камри» и направился в Самарскую область, но оттуда вернулся в Москву, чтобы найти помощников в пересечении границы с Таджикистаном. В столице мужчину задержали.