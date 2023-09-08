Офисным работникам дали советы, как защититься от инфекций Врач Мартиросян посоветовала офисным работникам проветривать помещение

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Офисные работники постоянно находятся в замкнутом пространстве, из-за чего подвержены различным инфекциям, предупредила врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян. В разговоре с LIFE.ru она посоветовала проветривать помещение минимум два раза в день, чтобы снизить вероятность заражения.

Врач подчеркнула, что следует мыть руки как можно чаще в течение дня и меньше дотрагиваться до общедоступных предметов и поверхностей. Рабочее место необходимо обрабатывать антисептиком. Кроме того, в офисе следует регулярно проводить влажную уборку.

Мартиросян отметила, что температурный режим в помещении должен составлять около 23-24 градусов. Важно избегать резких перепадов температуры. Специалист советует отказаться от использования общей многоразовой посуды и продуктов, которые хранятся в общих упаковках. Не стоит пренебрегать медицинскими масками в местах скопления людей. Врач порекомендовала изолироваться от чихающих и кашляющих коллег. Более того, по ее словам, при подобных симптомах стоит взять больничный, чтобы не заражать остальных.

Иммунолог Ирина Ярцева ранее посоветовала вакцинироваться от гриппа, это особенно актуально для детей, пожилых, и для людей, страдающих бронхо-легочными и другими хроническими заболеваниями. По ее словам, всем россиянам проверить свой календарь прививок.