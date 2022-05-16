О выдвижении на пост лидера ЛДПР заявил второй кандидат Депутат Госдумы VI созыва Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР

Виталий Золочевский / Фото vk.com/vitaly_zolochevskiy

Депутат Госдумы VI созыва (2012–2016) Виталий Золочевский выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР. Об этом он сообщил в видеоролике, выложенном в социальной сети «ВКонтакте». Съезд партии, на котором планируют избрать нового председателя, состоится в конце мая — начале июня.

Прошу поддержать мою кандидатуру членов высшего совета, членов ЛДПР, делегатов будущего съезда на выдвижении в качестве кандидата в председатели ЛДПР, на включение в бюллетени для тайного голосования на пост председателя ЛДПР — Золочевского Виталия Сергеевича, — заявил Золочевский.

17 мая 2022 года Госдума официально прекратит депутатские полномочия основателя ЛДПР Владимира Жириновского, умершего 6 апреля 2022 года в результате поражения лёгких и развившихся осложнений. Обязанности руководителя партии в настоящее время исполняет депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Ранее на пост председателя ЛДПР выдвинулся первый кандидат. Им cтал член высшего совета партии, экс-депутат Госдумы РФ Александр Шерин, награждённый орденом Мужества. Он считает, что следующим лидером либерал-демократов должен стать офицер, имеющий статус ветерана боевых действий, поскольку количество ветеранов в Росcии будет расти и им бы хотелось, чтобы с ними общались на «одном языке».