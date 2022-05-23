«Нужны обоснования»: Буцкая о предоставлении отцам оплачиваемого отпуска Депутат Буцкая оценила идею о предоставлении отцам оплачиваемого отпуска

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Инициатива о предоставлении отцам оплачиваемого отпуска обсуждается давно, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Согласно статьи 128 Трудового кодекса РФ, работник в случае рождения ребёнка может взять отпуск до пяти календарных дней за свой счёт. По словам Буцкой, любая поддержка семьи — это хорошо, но в этом случае нужны обоснования.

Я за то, чтобы папа постоянно присутствовал рядом с женщиной, когда рождается ребёнок. Я была основоположником движения открытых родительных домов, когда родители вместе приходили, выбирали родильный дом, дальше — партнёрские роды, когда папа всегда рядом. В роддомах реализовали для детей рождённых методом кесарева сечения: после осмотра родившегося ребёнка выносят и кладут к папе на грудь, потому что это тепло, это папин запах, семейная флора и зарождение в папе родительских чувств. Это очень важно, — сказала Буцкая.

По её мнению, с точки зрения предоставления оплачиваемого отпуска отцам возникает много вопросов, в частности почему на пять дней. В этом случае нужны обоснования.

Я полностью за поддержку семьи, но надо объяснять почему и всем ли. Хотя понятно, что папе всегда есть что принести к женщине в роддом, можно это после работы сделать. Здесь главное — объяснить зачем. В каких-то странах есть неделя-две. Ребёнок родился, мама с ним приехали домой, первые дни, когда всё непонятно, привыкаешь, ребёнок спит или не спит, искупать погулять и вообще всё новое. Дополнительные руки нужны всегда, — полагает Буцкая.

Как добавила собеседница, если по Трудовому кодексу РФ работнику могут предоставить неоплачиваемый отпуск, это говорит о том, что он не во всех ситуациях нужен.

Если произошла экстренная ситуация, то человек может официально не выйти на работу. А если мы сделаем оплачиваемым, то при любых ситуациях папа будет говорить, что у меня пять дней есть. Но тогда встаёт вопрос, почему пять? Мама может все эти пять дней лежать после кесарева в роддоме, у неё и малыша будет всё хорошо, и папа будет вечером привозить, условно, подгузники, — подытожила Буцкая.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что для помощи молодым семьям с жилищными проблемами необходим федеральный закон. В связи с этим комитет формирует рабочую группу, которая подготовит меры господдержки для молодых семей в жилищной сфере.