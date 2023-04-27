Нутрициолог рассказала о пользе продуктов с селеном Нутрициолог Синько рассказала о противовоспалительном свойстве селена

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продукты с содержанием селена помогают наладить работу иммунной системы, так как обладают противовоспалительными свойствами, рассказала нутрициолог Тамара Синько. В разговоре с «Москвой 24» специалист отметила, что селен также благоприятно влияет на репродуктивное здоровье и работу щитовидной железы.

Что касается иммунной системы, селен обладает противовоспалительным свойством. Также он участник определенных ферментов, которые подавляют разрастание вирусной инфекции и бактериальный рост, — пояснила нутрициолог.

Синько добавила, что селен также является антиоксидантом. Она объяснила, что в организме образуются свободные радикалы, которые негативно сказываются на клетках и ДНК, а селен нейтрализует их действие. Благодаря этому удается сохранить молодость и здоровье кожи, ногтей и волос.

По словам специалиста, для пополнения запасов селена следует включить в рацион яичный желток, морепродукты: кальмары, креветки и мясо краба. В этих продуктах при этом содержится йод, который вместе с селеном обеспечивает бесперебойную работу щитовидной железы. Синько также посоветовала съедать несколько бразильских орехов в день. Они не только содержат селен, но и положительно влияют на работу нервной системы. Нутрициолог рассказала, что селеном богата печень животных или птиц. Включение этого продукта в рацион поможет поддержать репродуктивные функции организма. Специалист отметила, что достаточно есть 100-150 гр печени два раза в неделю.

Синько ранее рассказала о пользе витамина В1 для здоровья кожи, так как он снижает уровень окислительного стресса и предотвращает гликирование. По ее словам, он содержится в мясе, зелени и орехах.