Нутрициолог рассказала, когда лучше всего есть фрукты Нутрициолог Коробейникова посоветовала есть фрукты в первой половине дня

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Есть фрукты лучше всего в первой половине, в это время суток они лучше усваиваются, предупредила нутрициолог Жанна Коробейникова. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнила, что употреблять их желательно до четырех-пяти часов вечера. При этом не рекомендуется съедать больше одного-двух фруктов за день.

Нутрициолог отметила, что есть фрукты следует с осторожностью. Это связано с тем, что они могут плохо усваиваться, а худеющим не помогут сбросить лишний вес. Коробейникова посоветовала тем, кто стремится избавиться от лишних килограммов, съедать фрукт после основного приема пищи. Это позволит избежать всплеска инсулина.

Кроме того, Коробейникова подчеркнула, что если после употребления фруктов у человека возникают вздутие и проблемы со стулом, это может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). В такой ситуации специалист советует обратиться в больницу.

Дерматолог Роман Иванов ранее предупредил, что употребление фруктов сверх меры чревато проблемами со здоровьем в виде аллергии или расстройства ЖКТ. По его словам, содержащаяся в них фруктоза в больших количествах (более 100 г в сутки) может повлечь за собой нарушение углеводного обмена.