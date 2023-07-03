Врач рассказал, когда свежие фрукты могут быть вредны Врач Иванов: избыток свежих фруктов опасен проблемами с ЖКТ и аллергией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Летом многие стараются есть побольше свежих фруктов, чтобы насладиться их вкусом и получить витамины, однако употребление их сверх меры чревато проблемами со здоровьем в виде аллергии или расстройства ЖКТ, рассказал в беседе с интернет-изданием «Вести Подмосковья» врач-дерматолог Роман Иванов. По его словам, содержащаяся в летних дарах фруктоза в больших количествах (более 100 г в сутки) может повлечь за собой нарушение углеводного обмена.

В одном среднем яблоке — 5 г фруктозы, в 100 г винограда — 8-9 г природного сахара. Но важно учитывать, что фруктоза содержится не только в свежих плодах, но и в некоторых сладостях, соках, меде и выпечке, — предупредил эксперт.

Кроме того, как отметил специалист, переедание свежих фруктов может привести к расстройству пищеварения, в том числе вздутию и повышенному газообразованию. Это происходит из-за того, что кишечнику сложно справиться с большим количеством клетчатки. Также иногда проявляется псевдоаллергическая реакция, то есть чувствительность организма к содержащимся во фруктах веществам гистамину и тирамину (их содержат бананы, ананасы, киви, цитрусовые, груши, персики, яблоки), а также салицилатам (присутствуют в клубнике, вишне, абрикосе и груше). Такая реакция сопровождается покраснением кожи, появлением крапивницы, отеков слизистых, тошноты, диареи, в ряде случаев — астматических приступов.

Также врач посоветовал не заменять фруктами другую еду, так как это может привести к опасному дефициту белков, жиров, витаминов и минералов.

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