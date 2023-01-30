Нутрициолог дала советы по питанию для красоты кожи зимой Нутрициолог Петрухина: для красоты кожи надо включить в рацион продукты с витамином С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для поддержания красоты кожи в зимние периоды стоит добавить в рацион продукты, богатые витамином С, рассказала врач-нутрициолог, фитнес-тренер Ксения Петрухина. В беседе с «МК в Крыму» эксперт отметила, что сохранить здоровье кожи можно с помощью разнообразного и сбалансированного рациона.

На сегодняшний день наука велит нам включать в рацион продукты, богатые витамином С и жирорастворимыми витаминами А, Д, Е, К, потому что именно эти вещества помогают поддерживать в организме уровень эластина и коллагена в достаточном количестве. Лидирующими источниками витамина С являются ягоды, фрукты, овощи и зелень, — рассказала Петрухина.

Специалист уточнила, что зимой проще всего получить витамин С из замороженных фруктов и ягод, а термическая обработка, наоборот, снижает количество витаминов. Нутрициолог также порекомендовала включить в рацион продукты, богатые жирорастворимыми витаминами: жирную рыбу, печень трески, орехи, молочные продукты, бобовые, шпинат.

Жирорастворимыми витаминами богаты жирная рыба и печень трески, орехи, молочные продукты, морковь, бобовые, шпинат. Жирорастворимые витамины, напротив, термической обработки не боятся, — заключила эксперт по питанию.

Ранее врач-терапевт Марина Константинова посоветовала использовать жирные и плотные средства для защиты кожи лица и рук в холодное время года. Эксперт уточнила, что лучше всего кожу защищает уходовая косметика с гиалуроновой кислотой в составе.