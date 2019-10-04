https://static.news.ru/photo/d6882f7a-e779-11e9-9a0f-fa163e074e61_660.jpg «Гюрза-М» Фото: Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

Новый бронекатер проекта «Гюрза-М», созданный для ВМС Украины, был высмеян пользователями социальных сетей.

В Минобороны страны отметили, что новый вид армейской техники малозаметен как визуально, так и для средств обнаружения.

Судно рассчитано на экипаж из пяти человек, его длина составляет всего 23 м. Катер вооружён 30-миллиметровой пушкой, пулеметом и двумя гранатометами. Разработки проходили на финансовые вложения США.

Пользователи в соцсетях иронично отнеслись как к внешнему виду катера, так и к тому, у кого Украина взяла деньги на его создание, сообщает РИА Новости.

Ещё скоро Америка им пароход подарит, — сострил один из комментаторов.

И Украина — великая морская держава! — вторил ему другой.

А он держится на воде? — спросил с иронией ещё один интернет-пользователь.

Также российские юзеры назвали новый украинский катер «бронешлюпкой».

Как писал News.ru, российский лидер Владимир Путин в шутку заметил, что иракский глава Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.