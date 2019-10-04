Новый бронекатер проекта «Гюрза-М», созданный для ВМС Украины, был высмеян пользователями социальных сетей.
В Минобороны страны отметили, что новый вид армейской техники малозаметен как визуально, так и для средств обнаружения.
Судно рассчитано на экипаж из пяти человек, его длина составляет всего 23 м. Катер вооружён 30-миллиметровой пушкой, пулеметом и двумя гранатометами. Разработки проходили на финансовые вложения США.
Пользователи в соцсетях иронично отнеслись как к внешнему виду катера, так и к тому, у кого Украина взяла деньги на его создание,
Ещё скоро Америка им пароход подарит, — сострил один из комментаторов.
И Украина — великая морская держава! — вторил ему другой.
А он держится на воде? — спросил с иронией ещё один интернет-пользователь.
Также российские юзеры назвали новый украинский катер «бронешлюпкой».
Как писал News.ru, российский лидер Владимир Путин в шутку заметил, что иракский глава Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.
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