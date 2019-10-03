https://static.news.ru/photo/12793110-e607-11e9-acb5-fa163e074e61_660.jpg Саддам Хусейн Фото: SSGT D. MYLES CULLEN, USAF/dodmedia.osd.mil

Российский лидер Владимир Путин в шутку заметил, что иракский лидер Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что Нур-Султан с 1991 года говорит о необходимости ядерного разоружения. Однако он считает, что договор 1968 года не работает, так как появились «пороговые государства».

Саддам Хусейн тоже так думал, — цитирует РИА Новости слава Путина.

Как писал News.ru, 2 октября Путин шуткой ответил на вопрос модератора Российской энергетической недели о том, будет ли государство вмешиваться в следующие выборы главы государства в США.