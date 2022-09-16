Новый клип Oxxxymiron сразу после релиза попросили проверить на экстремизм

Фото: Социальные сети Мирона Федорова

Мирон Федоров / Oxxxymiron

Общественное движение «Зов народа» попросило СК Санкт-Петербурга проверить новый клип рэпера Oxxxymiron на песню «Ойда» через несколько часов после его публикации на YouTube, передает Telegram-канал SHOT. Издание выложило копию предполагаемого заявления, отправленного главе СКР Александру Бастрыкину. Его авторы просят проверить репера на наличие действий, направленных против России, поддержку Украины и радикальных групп.

Что данный человек делает в России? Выступил против страны, поддерживает наших врагов, проводя концерты в поддержку Украины, <...> и в открытую насмехается над СК и ГП, при этом продвигая флаг предателей — недоумевают авторы обращения.

После начала боевых действий на Украине Oxxxymiron отменил все российские концерты и уехал из страны. Он провел благотворительный тур в поддержку пострадавших от конфликта на Украине Russians Against War.

16 сентября Oxxxymiron выпустил клип на песню «Ойда». Музыкант несколько дней назад приезжал в Россию для того, чтобы снять ролик. Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Видео, опубликованное на YouTube-канале музыканта, начинается с зачитывания новостей о «запрещенных» в РФ музыкантах. В песне рэпер рефлектирует на тему эмиграции, потери дома и угрозы ядерной войны.

6 сентября рэпера заметили в центре Санкт-Петербурга. Его менеджер Женя Муродшоева опубликовала видео, где человек, похожий на уехавшего из России музыканта, стоит на набережной Невы на Васильевском острове и что-то зачитывает.