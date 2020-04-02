Новые меры по борьбе с коронавирусом в РФ будут утверждены до конца недели

https://static.news.ru/photo/26473012-74c7-11ea-94de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал до конца недели утвердить новые акты для реализации мер по борьбе с коронавирусом.

С подготовкой этих документов затягивать нельзя, — заявил Мишустин, сообщает ТАСС.

Он поручил разработать все подзаконные акты за один день и утвердить их до конца недели.

Все меры, которые обозначил президент должны заработать немедленно, — подчеркнул Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что Россия готова потратить 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом. Эти средства могут быть задействованы на антикризисные меры, поскольку многие сферы могли пострадать из-за пандемии.

NEWS.ru писал, что премьер-министр уволил замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова, который проработал в должности семь лет.

В России 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.