«Норникель» предложил создать экологическую комиссию под Норильском

https://static.news.ru/photo/93b37bec-c0f8-11ea-bec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

«Норникель» предлагает создать межведомственную комиссию с госорганами по восстановлению экологии под Норильском. Об этом говорится в заявлении компании.

Компания предлагает организовать совместную работу с Росприроднадзором другими государственными организациями и независимыми экспертами для выработки эффективных мероприятий по восстановлению окружающей среды, — отмечается в заявлении.

Отмечается, что такая комиссия должна быть создана приказом Минприроды РФ.

29 мая на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. Всего разлилось свыше 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоёмы. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. О несанкционированном сливе отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» стало известно 28 июня. Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. Предполагается, что на грунт тундры могло попасть около 6 тыс. кубометров технической воды.

Ранее Росприроднадзор произвёл расчёт ущерба экологии, нанесённый аварией в Норильске. Он составляет 148 млрд рублей. Представители ведомства направили требования о добровольном возмещении ущерба экологии в АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

Однако полная оценка последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будет подготовлена к августу, писал NEWS.ru.