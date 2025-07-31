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31 июля 2025 в 09:52

Неприхотливый лекарь на даче: этот цветок должен быть в каждом саду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эхинацея — идеальное растение для тех, кто хочет украсить сад без лишних хлопот. Ее крупные розовые, пурпурные или белые цветы радуют глаз с июля до сентября, привлекая в сад бабочек и пчел. Кроме декоративности, эхинацея обладает лекарственными свойствами и используется для укрепления иммунитета.

Это многолетнее растение поражает своей выносливостью — оно зимостойкое, засухоустойчивое и практически не болеет. Эхинацея предпочитает солнечные места, но может расти и в легкой полутени. К почвам нетребовательна, хотя лучше цветет на плодородных, хорошо дренированных участках. Уход минимален: полив в засуху и обрезка отцветших соцветий для продления цветения. Размножается делением куста весной или осенью, а также семенами. Эхинацея прекрасно смотрится в миксбордерах, лекарственных садиках и природных цветниках, сочетаясь с рудбекией, флоксами и злаками.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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