Неприхотливый лекарь на даче: этот цветок должен быть в каждом саду

Эхинацея — идеальное растение для тех, кто хочет украсить сад без лишних хлопот. Ее крупные розовые, пурпурные или белые цветы радуют глаз с июля до сентября, привлекая в сад бабочек и пчел. Кроме декоративности, эхинацея обладает лекарственными свойствами и используется для укрепления иммунитета.

Это многолетнее растение поражает своей выносливостью — оно зимостойкое, засухоустойчивое и практически не болеет. Эхинацея предпочитает солнечные места, но может расти и в легкой полутени. К почвам нетребовательна, хотя лучше цветет на плодородных, хорошо дренированных участках. Уход минимален: полив в засуху и обрезка отцветших соцветий для продления цветения. Размножается делением куста весной или осенью, а также семенами. Эхинацея прекрасно смотрится в миксбордерах, лекарственных садиках и природных цветниках, сочетаясь с рудбекией, флоксами и злаками.

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