«Не враг себе»: врач рассказал, как пациенты относятся к своему здоровью Хирург Бокерия: современный пациент знает, что с ним происходит

Современный пациент зачастую знает, что с ним происходит, заявил корреспонденту NEWS.ru президент НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева профессор хирургии, академик РАН Лео Бокерия. В ходе дискуссии на тему «Россия — здоровая держава» в рамках проекта «Разговоры о важном», проходившей на базе лектория общества «Знание», врач отметил, что не видит ничего плохо в том, что люди советуются о своем состоянии, обращаясь к знакомым и в интернет.

Я должен сказать, что сегодня пациент — это совсем другой человек. Он отличается знаниями того, что с ним происходит. Потому что есть где почитать, есть с кем посоветоваться, есть о чем подумать, есть лекарства, которые он может сам принимать какое-то время. Все стало в нашу пользу, в пользу человека. Если человек знает, то он уже не враг себе. Он может, конечно, еще с кем-то посоветоваться, — но он уже будет советоваться по существу вопроса, — заявил Бокерия.

Ранее Лео Бокерия заявлял, что человек должен жить как минимум до 100 лет. По его словам, есть свидетельства, что люди якобы доживали до 180 лет, но он не вполне доверяет этим показателям.

Также Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека. По его мнению, она пребывает в системе кровообращения.