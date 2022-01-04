Известный хирург рассказал, где находится душа человека

Душа человека находится в системе кровообращения. Такое предположение в интервью РИА Новости высказал знаменитый хирург, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

Бокерия признался , что у него часто интересуются, где, по его мнению, находится человеческая душа.

Я говорю, что она находится в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то вот она и уходит, — сказал хирург.

Ранее Бокерия рассказал, как можно увеличить продолжительность жизни. По его словам, люди, которые ходят два часа в неделю, живут на шесть-восемь лет дольше, чем те, кто ведёт сидячий образ жизни. Хирург посоветовал вести здоровый образ жизни — правильно питаться и отказаться от спиртного. При этом самоизоляция, вызванная пандемией коронавируса, не мешает поддерживать организм в тонусе.

Также Бокерия дал неожиданный совет переболевшим COVID-19. Он заявил, что людям, которые переболели коронавирусом, чтобы восстановить дыхательную мускулатуру полезно читать вслух. По его словам, делать это следует по 15 минут каждый час.