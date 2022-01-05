Бокерия назвал возраст, до которого способен дожить человек

Человек должен жить как минимум до 100 лет. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

Сто пятьдесят — я не знаю, но ведь, как понимаете, век — это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет, — сказал хирург.

По словам Бокерии, есть свидетельства, что люди доживали до 180 лет, но он не вполне доверяет этим показателям. По мнению хирурга, возможно, когда эти люди родились, ещё не было чётких учётных записей. В этом случае установить точный возраст проблематично.

Ранее Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека. По его мнению, она находится в системе кровообращения.