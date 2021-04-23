«Не удивилась»: «Медуза» обжалует включение её в список иноагентов

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Генеральный директор издания «Медуза», которое Минюст 23 апреля включил в список СМИ-иноагентов, заявила, что в СМИ намерены обжаловать это решение. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

По словам Тимченко, она не удивилась подобному раскладу. Тем не менее в «Медузе» намерены бороться за возможность продолжать написание материалов для российской аудитории.

Знаете, в России в 2021 году возможно всё. Я не удивилась. Хотя не могу сказать, что мы этого ждали, но думали, что такое развитие ситуации возможно, — отметила Тимченко.

Минюст внёс в реестр иноагентов компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Издание проходит именно под этим официальным названием. В сообщении на сайте министерства сказано, что такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

О том, что базирующееся в Латвии, но работающее на российскую аудиторию издание «Медуза» может быть признано иностранным агентом, заговорили ещё в 2018 году. Тогда в отчётности компании были обнаружены признаки западного финансирования.