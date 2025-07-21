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21 июля 2025 в 05:15

Не котлетки, не оладьи — а «Растрепки»! Вкусная новинка из индейки и сыра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не котлетки, не оладьи — а «Растрепки»! Вкусная новинка из индейки и сыра. Это блюдо — настоящая находка для любителей простых, но оригинальных рецептов! «Растрепки» сочетают сочность котлет и аппетитную хрустящую корочку отбивных. Всего несколько простых ингредиентов — и через 20 минут на вашем столе необычное и ароматное угощение!

Ингредиенты

  • Филе индейки — 500 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Мука — 2,5 ст. л.
  • Сыр — 100 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Зеленый лук — 4 пера
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Индейку нарежьте тонкими брусочками по одному сантиметру толщиной. Зеленый лук мелко порубите. В глубокой миске смешайте индейку с яйцами, натертым сыром, майонезом, мукой и специями. Оставьте массу мариноваться на 15 минут.
  2. Разогрейте масло на сковороде. Ложкой выкладывайте массу, обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте горячими с овощным салатом или картофельным пюре. Для пикантности можно добавить в тесто немного тертого сыра или чеснока.

Ранее мы готовили идеальные домашние котлеты! Секреты — минералка, отбивание и пропорции.

котлеты
индейка
курица
мясо
оладьи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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