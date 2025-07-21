Не котлетки, не оладьи — а «Растрепки»! Вкусная новинка из индейки и сыра. Это блюдо — настоящая находка для любителей простых, но оригинальных рецептов! «Растрепки» сочетают сочность котлет и аппетитную хрустящую корочку отбивных. Всего несколько простых ингредиентов — и через 20 минут на вашем столе необычное и ароматное угощение!
Ингредиенты
- Филе индейки — 500 г
- Яйца — 2 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Мука — 2,5 ст. л.
- Сыр — 100 г
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Зеленый лук — 4 пера
- Соль — 0,5 ч. л.
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Индейку нарежьте тонкими брусочками по одному сантиметру толщиной. Зеленый лук мелко порубите. В глубокой миске смешайте индейку с яйцами, натертым сыром, майонезом, мукой и специями. Оставьте массу мариноваться на 15 минут.
- Разогрейте масло на сковороде. Ложкой выкладывайте массу, обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны. Подавайте горячими с овощным салатом или картофельным пюре. Для пикантности можно добавить в тесто немного тертого сыра или чеснока.
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