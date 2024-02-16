Названы тонкости пляжного отдыха на Занзибаре Блогер Ансталь: туристам на Занзибаре нужно скачать карту приливов и отливов

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Остров Занзибар предлагает туристам прекрасные условия для пляжного отдыха, но чтобы поездка получилась запоминающейся, необходимо ознакомиться с важными тонкостями, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она посоветовала туристам скачать карту приливов и отливов и исходя из этого выбирать время для похода на пляж.

На Занзибаре есть два хороших пляжа — Нунгви и Кендва. Там сосредоточено большое количество туристических отелей. Даже на этих популярных пляжах приливы и отливы достигают того, что если отойти 50 метров в сторону и начнется прилив, то может затопить всю береговую линию и станет невозможным дойти до отеля, придется обходить через весь город. Это очень неудобно, — рассказала Ансталь.

Тревел-блогер посоветовала россиянам останавливаться именно на пляжах Нунгви и Кендва, поскольку в других местах можно столкнуться с плохой инфраструктурой и большим количество грязи. Однако, по словам Ансталь, в целом все пляжи на Занзибаре шикарные, белоснежные, а вода потрясающая и чистая.

Береговая линия на Занзибаре не такая, как мы привыкли. Это не просто песок, а песок упирается в каменные глыбы, на которых растут растения, — добавила тревел-блогер.

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