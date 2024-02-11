Стало известно, где россиянам в 2024 году будет дешевле всего отдохнуть Аналитик Мкртчян: ОАЭ будут выгодным туристическим направлением в 2024 году

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Наиболее выгодными направлениями для туристов из России в 2024 году станут страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии, заявил Lenta.ru вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. Он пояснил, что такая тенденция наметилась в 2023 году и продлится в 2024-м.

В прошлом году наметилась тенденция, и она перейдет на этот год, — это Арабские Эмираты. <...> Многие россияне, кому не по карману Турция, будут выбирать ОАЭ, в частности, в летние месяцы. В июле, августе и сентябре аналогичные отели аналогичной звездности ОАЭ будут дешевле, чем турецкие. Продолжится тенденция на недорогую Кубу. К сожалению, пока рейсы летают только из Москвы и Петербурга. Но тем не менее Куба останется достаточно привлекательным направлением — и россияне будут летать и в летний период на Кубу, — уточнил эксперт.

Турция, по его словам, не стремится к снижению цен для путешественников — стоимость отдыха там останется высокой для россиян, а в некоторых отелях цены только вырастут. На этом фоне, продолжил он, отток туристов из страны будет увеличиваться.

Чтобы отдохнуть в Турции недорого, лучше ехать в марте, апреле, мае и первой половине июня. Однако после и до конца сентября эта страна будет достаточно дорогим направлением, — сказал Мкртчян.

Ранее к российским туристам обратился посол России в Турции Алексей Ерхов с призывом страховаться в республике. По его словам, не стоит «испытывать судьбу», а также, во избежание негативных последствий, соблюдать местные законы.