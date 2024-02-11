Там море лучше, еда вкуснее и цены ниже: куда поехать отдохнуть в 2024 году

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Погранслужба ФСБ опубликовала данные по выездам россиян за границу в 2023 году. Самыми популярными странами у жителей РФ стали Абхазия и Турция, а наиболее растущими по сравнению с 2022 годом направлениями — Китай и Таиланд. NEWS.ru узнал, сколько там стоит отдых, а также какие отзывы оставляют российские туристы.

Какие данные обнародовали пограничники

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2023 году россияне совершили 27 млн зарубежных поездок, что на 17% больше, чем в 2022-м, подсчитали в РБК. При этом только 9,3 млн поездок имели туристические цели.

Чаще всего жители РФ ездили в страны ближнего зарубежья и по традиционно популярным туристическим направлениям. В ТОП-5 вошли Абхазия, Турция, Казахстан, ОАЭ и Египет.

Абхазия и Турция с сильным отрывом лидируют по количеству поездок. В 2023 году, по подсчетам Погранслужбы, туда отправились 5,75 млн и 5,62 млн россиян соответственно, а в 2022-м — 5,43 млн и 4,83 млн человек (прирост за год составил 5,8% и 16,3%).

В лидерах по увеличению турпотока оказались Китай и Таиланд. Там прирост в 2023 году по сравнению с 2022-м составил соответственно 420,9% и 388,8% — до 966 тысяч и 1,06 млн поездок.

Эти показатели в разговоре с NEWS.ru прокомментировал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян. Он отметил, что все направления, кроме Казахстана, традиционно были популярными у россиян. Также он назвал и другие страны, куда будут ездить жители РФ в этом году

«В 2024 году из ближнего зарубежья популярными направлениями останутся Белоруссия, Армения, Грузия, Узбекистан. Из дальнего зарубежья страной номер один останется Турция, далее ОАЭ, потом с большим отрывом Египет, Таиланд и Китай», — подчеркнул Мкртчян.

При этом, опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся на том. что поездки россиян в Казахстан не носят туристический характер, а связаны с деловой активностью либо с большим количеством релокантов, переселившихся в эту страну из РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько будут стоить поездки в Абхазию

Как ранее рассказал NEWS.ru Алексан Мкртчян, Абхазия оказалась в топе близлежащих стран, которых коснется повышение цен на турпоездки в 2024 году. Эксперт связывает это с влиянием соответствующей ценовой политики в расположенном рядом Краснодарском крае.

«Абхазия прочно привязана к ценам в Сочи. Курорты там работают по формуле „на 30% дешевле Сочи“. Надо понимать, что туда едут только из-за ценового фактора: если цены в Абхазии сравняются с сочинскими, то туризм там автоматически просядет», — объяснил Мкртчян.

Также собеседник NEWS.ru прогнозирует в 2024 году рост цен «на одну, две и три звезды» в Абхазии в диапазоне 7–10%.

По подсчетам NEWS.ru, летом 2024 года в Абхазии неделя отдыха в двух-трехзвездочном отеле при трехразовом питании обойдется примерно в 85 тысяч рублей на двоих, исходя из прогноза подорожания. Приличные «четверки» будут стоить дороже — 115–130 тысяч рублей за неделю.

Летом 2023 года руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская признавала, что отдых в трехзвездочной гостинице Абхазии для россиян был дороже, чем в пятизвездочном отеле Египта. Она подчеркивала, что «там цены безумные», добавляя, что видит такое «впервые за 20 лет».

Во что обойдется отдых в Турции

Что касается Турции, то в нынешнем году эксперты также прогнозируют значительный рост цен на отдых в этой стране. Как рассказала NEWS.ru владелец турагентства MAYEL Travel Майя Котляр, часть отелей оставляет цены на уровне 2023 года, а часть — повышает стоимость в евро примерно на 15–20%.

«Повышения турпотока в следующем году из России они не ждут и пытаются заместить количество другими рынками — Германией, Великобританией и Польшей. Поэтому точно не стоит ожидать снижения цен в 2024 году», — полагает Котляр.

По мнению Алексана Мкртчяна, в валюте роста цен на отдых в Турции не предвидится, потому что они «дали такие безумные цены в 2023 году, что российский рынок не смог это проглотить».

«Что касается рублей, то все зависит от девальвации национальной валюты, никто не знает, какой курс будет после выборов. Мой прогноз: цены в рублях вырастут», — прогнозирует эксперт.

Также он не исключает, что предпочтения российских туристов могут переориентироваться на ОАЭ, где «в июле-августе цены в пятизвездочных отелях могут быть ниже, чем в Турции, примерно на 20%».

«И многие люди поедут в Эмираты, несмотря на то что летом там намного жарче, чем в Турции», — не исключает Мкртчян.

В июне 2024 года неделя отдыха в Турции может стоить от 130 тысяч рублей на двоих. В отелях премиального уровня с хорошими отзывами цены могут составить уже 230–270 тысяч рублей, писал NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что говорят российские туристы об отдыхе Абхазии

Как писала на форуме Otzovik одна из туристок из Красноярска, в связи с последними событиями в стране и мире Абхазия показалась ей оптимальным вариантом для семейного отдыха.

«Из плюсов: Абхазия действительно страна для души. Отдых пришелся по вкусу как взрослому поколению, так и детям. Кругом растут огромные кипарисы, которые завораживают своей красотой и мощью... В целом природа Абхазии оставляет незабываемые ощущения в душе», — рассказывает она.

Другой турист Сергей Баранов из Ульяновска, который в 2023 году в третий раз ездил с семьей в Абхазию, рассказывал NEWS.ru, что основное преимущество республики — доступные цены, опровергая мнения других экспертов.

«У нас с женой двое детей. Скажу честно, отдыхать в Сочи мы позволить себе не можем. А вот в Абхазии — вполне. Море там даже лучше, еда вкуснее и дешевле. Мы всегда ездим в один и тот же гостевой дом, с хозяевами стали почти родными», — рассказал он.

Также Сергей обратил внимание на дружелюбное отношение жителей Абхазии к россиянам, добавляя, что «по соотношению цены и качества лучше и не найти».

Другая россиянка жалуется на изношенность инфраструктуры. В частности в отеле, где она отдыхала с матерью, лифт «еще времен СССР, поэтому однажды в нем просто загорелась проводка, и все вынуждены были подниматься пешком». Также она отметила плохое качество обслуживания в местных кафе.

«Самый главный минус — это ротавирус и всякого рода кишечные инфекции, которыми болеют туристы, чуть ли не каждый второй», — написал в отзыве россиянин по имени Александр.

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Как туристы отзываются о Турции

Что касается Турции, то, как рассказал NEWS.ru житель Самары Павел Трубин, летом побывавший там, «турки очень рады россиянам, никакого напряжения в отношениях нет».

«Они не любят поднимать тему СВО, говорят, что это не их разборка. Обычные люди стараются придерживаться нейтралитета», — отметил Трубин, добавив, что отдыхал на турецких курортах много раз и по его ощущениям в худшую сторону меняются лишь цены в местных магазинах и аптеках. По его словам, «все дорожает буквально на глазах».

«Дешево? Ребята, Турция была дешевой в каком-то лохматом году, инфляция бьет все рекорды, цены поднялись в три раза. А вот теперь решать каждому, стоит или нет тратить 300 тысяч рублей на Турцию», — рассказала на сервисе Otzovik одна из россиянок.

Другой турист полагает, что отдых в Турции — это оптимальный выбор для тех, кто ищет сочетание красивых пляжей, богатой истории и культуры, а также мягкого климата.

«В Турции есть все, что может понадобиться для отличного отдыха: от роскошных курортов на побережье и богатого выбора морепродуктов до плотного расписания экскурсий и походов по местным достопримечательностям. Кроме того, Турция славится дружелюбными людьми, готовыми помочь и показать свою страну в лучшем свете», — написал он.

Сколько стоит поехать в Таиланд и Китай

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), средний чек на туры в Таиланд в феврале 2024 года составит 238,5 тысячи рублей за турпакет на двоих с перелетом. Большинство россиян (80%) искали вариант отдыха на острове Пхукет, на Паттайю пришлось 14%, на Самуй — 3%.

«Реальные продажи показывают большую переориентацию на Паттайю: 55% туров в итоге было проданы на Пхукет, а в Паттайю — 31%. Еще 2% февральских туров продано на курорты провинции Пханг Нга», — отметили в АТОР.

Средний чек тура с перелетом в Китай в последнем зимнем месяце 2024 года составит, по подсчетам туроператоров, 218,3 тысячи рублей. На этом направлении лидируют продажи туров в Хайнань (87,5%).

По прогнозам Алексана Мкртчяна, из стран Азии в 2024 году наиболее ощутимо — на 30–40% — подорожает отдых в Таиланде и Вьетнаме. По его словам, в первую очередь это связано с тем, что на курорты Юго-Восточной Азии возвращаются туристы из Китая, так как КНР позже открыла свои границы после пандемии COVID-19.

«Таиланд ожидаемо снизит цены на лето, а в рост они пойдут после сентября и вырастут по сравнению с сегодняшним днем примерно на 20%. В Китае цены в валюте будут примерно такими же», — прогнозирует в беседе с NEWS.ru Алексан Мкртчян.

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что говорят россияне об отдыхе в КНР и Таиланде

Как пишет российская туристка, которая в 2023 году посетила Пекин, Шанхай, Чжуцзяцзяо, Гонконг, Макао и Гуанчжоу, в КНР есть проблемы с доступом в интернет.

«В Китае запрещены мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram. Российские сайты работают, но грузится все очень долго. В Китае все сидят в WeChat, но иностранцам там так просто не зарегистрироваться. VPN запрещены официально, но мы пользовались. В Гонконге и Макао все работает, кроме TikTok», — рассказала туристка.

При этом она утверждает, что в стране безопасно, так как везде установлены камеры наблюдения, а также в Китае бесплатны все общественные туалеты и их очень много. Также туристка предупредила, что в КНР розетки не такие, как в РФ, поэтому нужен переходник, который лучше купить по прилете.

Также россиянка отметила, что в стране недорогое питание и жилье, а самое дорогое — перелет.

Другой россиянин написал, что в КНР ему понравились местные музеи, которые «позволили познакомиться с богатой историей и культурой Китая», а также китайская кухня.

«В Китае часто употребляются секретные ингредиенты, которые могут показаться непохожими на те, что используются в других странах, но они создают неповторимую историю вкусов», — отметил он.

Отдельно турист написал про шопинг: китайские торговые центры и рынки предлагают большой выбор товаров — от сувениров до дизайнерских изделий.

Что касается Таиланда, то, как писал NEWS.ru, некоторым россиянам нравится там дешевая еда, экзотическая природа, дружелюбное население, хорошая медицина, благоприятная атмосфера для отдыха и недорогой тайский массаж.

«Таиланд поразил меня своей природой и многовековой культурой. Белоснежные пляжи и яркая зелень вокруг заставляют забыть о повседневных проблемах и наслаждаться красотой. Культура и традиции Таиланда не перестают удивлять, посещение древних храмов и пагод, уникальная архитектура и уличная кухня открыли мне новые грани этой страны», — написал в отзыве турист из РФ.

Другой отдыхавший в Таиланде отметил особенности национальной кухни.

«Еда разнообразная и вкусная. Знаменитый суп том-ям, морепродукты, устрицы, жареное мороженое — все заслуживает отдельного отзыва. Манго самый вкусный — желтый. Попробуйте дуриан», — описал он свои впечатления.

Другая путешественница предупредила, что туристы могут встретиться с множеством диких животных. По ее словам, нужно быть внимательными при встрече с обезьянами.

«Это нечто, держите все крепко — и не заметите, как обезьяна украдет все, что ей вздумается, она шипит и очень быстро бегает, залезет высоко, не отберете у нее уже ничего и никогда! Может наброситься и укусить! Я к ним близко не подхожу больше», — добавила девушка.

Из минусов некоторые отдыхающие называли опасных морских ежей, насекомых и палящее солнце.

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