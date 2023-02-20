Названы симптомы и причины аритмии Кардиолог Соколов: замирание сердца, слабость и головокружение могут указывать на аритмию

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Врач-кардиолог Денис Соколов рассказал «Известиям», что учащенное сердцебиение, дискомфорт в груди, замирание сердца, слабость, головокружение, удушье и потеря сознания могут указывать на аритмию сердца. Эксперт добавил, что заболевание может быть вызвано гипертонической болезнью, воспалительными процессами, анемией и другими состояниями. По его словам, основной причиной аритмии являются патологии сердца, при которых изменяется структура органа.

Аритмия может возникнуть на фоне приема некоторых лекарственных препаратов. Также известно, что люди с вредными привычками, такими как курение, употребление алкоголя, наркотиков, сталкиваются с аритмией гораздо чаще. Даже избыток или недостаток в организме калия, магния и других элементов иногда приводит к этой патологии, — сказал Соколов.

Специалист порекомендовал выявить причину недуга, прежде чем начинать лечение. Он порекомендовал обратиться к врачу, который проведет ЭКГ и даст соответствующие рекомендации по терапии и необходимым препаратам.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы, включая вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, внесут законопроект, который предусматривает предоставление гражданам дополнительного выходного дня в году на прохождение диспансеризации без потери заработка. Отмечается, что на сегодняшний день ежегодная диспансеризация положена только государственным и муниципальным служащим, а также сотрудникам старше 40 лет.