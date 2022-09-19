Названы самые вредные продукты для печени Диетолог Тихомирова: самыми вредными продуктами для печени являются сладости и фрукты

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Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала «Известиям», что избыточный высокоуглеводный рацион является самой вредоносной угрозой печени. Эксперт добавила, что наиболее опасными для печени продуктами являются сладости, чрезмерное количество фруктов, круп и хлеба. Тихомирова при этом уточнила, что речь идет о совокупности употребления этих продуктов.

Для печени представляют опасность сладости, избыточное употребление фруктов. Во фруктах содержится фруктоза, которая стремительно вызывает ожирение печени. Серьезный вред печени наносят комбинации жира, соли и углеводов, например жареная картошка, макароны, покрытые жирными заправками, плов, — заявила Тихомирова.

Специалист объяснила, что высококалорийный рацион приводит к переизбытку углеводов, которые превращаются в жир, который приводит к гибели печеночных клеток из-за его скопления внутри органа.

Диетолог Кристина Плотникова ранее заявила, что бананы улучшают память, повышают иммунитет, выводят продукты распада алкоголя и поднимают настроение. Эксперт добавила, что фрукт содержит большое количество витаминов группы B и C. По словам диетолога, употребление бананов способствует нормализации сердечно-сосудистой системы.