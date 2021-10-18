Названы самые востребованные лекарства в период пандемии в РФ

Россияне в период пандемии 2020–2021 годов чаще всего покупали антибиотики и парацетамол. Среди антибиотиков популярностью пользовались препараты «Цефтриаксон» и «Азитромицин», приводит данные Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки) РИА Новости.

По данным ведомства, самым продаваемым препаратом в пандемию стал антибиотик «Цефтриаксон», его с августа 2020 года было продано 32 млн упаковок. Вторым по востребованности стал парацетамол, которого было продано 31 млн упаковок. Третьим по продажам стал антибиотик «Азитромицин», его россияне купили в количестве 12 млн упаковок.

В десятку самых продаваемых препаратов в период коронавирусной инфекции в России вошли «Арбидол» (11 млн упаковок), «Дексаметазон» и «Амоксиклав», «Цефотаксим» (по 5 млн упаковок), «Амоксицилин» и «Эликсис» (по 4 млн упаковок), а также «Левофлоксацин» (более 3 млн упаковок).

На данный момент, по информации ЦРПТ, промаркировано 100% всех лекарств, которые выпускаются в гражданский оборот. В системе маркировки зарегистрировано порядка 90 тыс. участников, включая 438 производителей. Маркировка даёт возможность прогнозировать доступность лекарств, избежать их дефицита, а также более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов, приводит издание слова заместителя гендиректор ЦРПТ Реваза Юсупова.

Ранее сообщалось, что парацетамол является самым безопасным обезболивающим. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.