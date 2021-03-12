Названы самые угоняемые автомобили в РФ

https://static.news.ru/photo/2080a0e6-83b7-11eb-9a1b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota стали самыми угоняемыми автомобилями в феврале 2021 года в России. Угонщики чаще всего отдавали предпочтение моделям Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страховщиков, которые отмечают, что активность злоумышленников вернулась к допандемическому уровню.

Другими популярными у них брендами стали Range Rover, Lexus и Mercedes-Benz. При этом в начале 2021 года список угоняемых моделей серьёзно изменился. Стали меньше угонять корейские кроссоверы Hyundai Creta и Tucson, а также корейский же седан Kia Optima. К лидирующим позициям подобрались Lada Vesta и Volkswagen Tiguan.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве мужчина 1994 года рождения, попытавшийся угнать автомобиль, потерял управление и врезался на чужой машине в сугроб. Позже он признался, что увидел автомобиль марки Volvo с незапертой дверью и решил его угнать. Инцидент произошёл в Конном переулке.