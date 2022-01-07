Названы самые дешёвые направления для путешествий в январе

Самыми дешёвыми направлениями для путешествия по России в январе стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Уфа, сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. В рамках исследования, учитывались запросы клиентов в период с 10 по 31 января. Об этом пишет «Газета.Ru».

Согласно полученной информации, самый дешёвый билет купит москвич, который полетит в Калугу — 1200 рублей. При этом билет в Псков обойдётся в 1600 рублей. Из Санкт-Петербурга выгоднее всего слетать в Москву — 2000 рублей, и в Элисту — 2100 рублей.

За билет из Краснодара в Брянск путешественник заплатит 1900 рублей. В 2000 рублей обойдётся билет из Краснодара в Минеральные воды.

Глава РЖД Олег Белозёров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным показал первый капсульный пассажирский вагон и заявил, что планируется поставить его для сети РЖД в следующем году.

Макет капсульного вагона с планировкой типа «елочка» показали в ноябре на выставке «Транспортная неделя — 2021». Такое название вагон получил, так как спальные места расположены диагонально к проходу.