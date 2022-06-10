Названы профессии, для которых противопоказано ношение линз Офтальмологи Русина и Коваль назвали профессии, для которых противопоказано ношение линз

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Врач-офтальмолог клиники «Зрение» Галина Русина и ведущий рефракционный хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль заявили, что строителям, монтажникам-высотникам, летчикам, шахтерам и людям, работающим в условиях повышенной запыленности и задымленности, нельзя носить контактные линзы. Эксперты пояснили, что деятельность этих специалистов сопряжена с работой в условиях повышенной запыленности, задымленности и высоких температур. По словам специалистов, многие предпочитают операцию по коррекции зрения, пишет URA.RU.

Ограничения к ношению контактных линз может накладывать профессия человека. Военные, летчики, шахтеры, пожарные, работающие в затрудненных условиях, запыленных, задымленных помещениях, отказываются от контактных линз в пользу лазерной коррекции зрения, — рассказала Коваль.

Офтальмологи порекомендовали соблюдать правила ношения линз, не нарушать режима и срока замены.

Биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова ранее заявила, что обезвоживание организма чревато рядом серьёзных осложнений и даже может быть опасно для жизни. Эксперт пояснила, что потеря воды в размере 1% от массы тела ухудшает терморегуляцию и вызывает жажду. Если лишиться 4% влаги, снижается работоспособность на 20–30%.

Ещё больший дефицит воды чреват трудностями с концентрацией внимания, головной болью и сонливостью. При 10% потере, по словам ученого, может возникнуть опасность для жизни. Она посоветовала увеличить приёмы воды в летний период, так как потребность организма в воде возрастает до 4–6 литров в день в зависимости от веса.