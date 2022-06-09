Названы опасные последствия обезвоживания летом Биохимик Кулешова раскрыла опасные последствия обезвоживания летом

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Биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова заявила, что обезвоживание организма чревато рядом серьёзных осложнений и даже может быть опасно для жизни. Эксперт пояснила, что потеря воды в размере 1% от массы тела ухудшает терморегуляцию и вызывает жажду. При 10% потере, по словам ученого, может возникнуть опасность для жизни, пишут «Известия».

Если лишиться 4% влаги, снижается работоспособность на 20–30%. Еще больший дефицит воды чреват трудностями с концентрацией внимания, головной болью и сонливостью. При этом потеря 10% воды может быть опасна для жизни, — поделилась Кулешова.

Она посоветовала увеличить приёмы воды в летний период, так как потребность организма в воде возрастает до 4–6 л в день в зависимости от веса.

Врач-сомнолог Надежда Бурко ранее заявила, что длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула, что для взрослого человека восемь часов сна должно быть достаточно для восстановления. По словам эксперта, если этого времени не хватает, то это может говорить о наличии нарушений в организме.