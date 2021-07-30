Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Эксперты назвали продукты, которым противопоказано хранение в холодильнике. Всего в список вошло более 20 наименований. Как утверждают специалисты, при хранении этих продуктов при комнатной температуре они будут вкуснее и дольше сохранят свою свежесть , пишет Pravda.Ru.

Так, в холодильник не стоит убирать такие овощи, как картофель, помидоры, тыква, лук и чеснок. Как утверждается, от холода помидоры могут стать водянистыми, а содержащийся в картофеле крахмал превратится в сахар.

Не любят холод и некоторые фрукты: авокадо, бананы, цитрусовые и дыни.

Также нельзя класть в холод хлеб, кофе, соевый соус, кетчуп, сушёные специи, свежие травы, оливковое и арахисовое масло. В частности, оливковое масло от холода изменяет цвет и консистенцию, поэтому хранить его лучше в прохладном, тёмном и сухом месте.

От хранения в холодильнике также может пострадать качество орехов и мёда. У орехов пропадёт аромат, а мёд станет густым и начнёт кристаллизоваться.

Ранее сообщалось, что российские потребители стали активнее интересоваться покупками продуктов с коротким сроком годности онлайн. По данным NielsenIQ, продажи свежих овощей, фруктов, мяса, морепродуктов и молочной гастрономии растут вчетверо быстрее, чем продажи товаров повседневного спроса.