Названы признаки сгущения крови у пожилых людей Гематолог Бычкова назвала головную боль одним из признаком сгущения крови у пожилых

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Головные боли и головокружения у пожилых людей могут оказаться признаками сгущения крови, предупредила врач-гематолог Светлана Бычкова. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что определить это можно также при сдаче анализов — густая кровь быстро сворачивается во время забора и иногда из-за этого ее даже невозможно взять.

При сгущении крови у пожилого человека могут быть покалывающие боли в пальцах рук, головные боли, головокружение, — уточнила специалист.

По словам врача, густая кровь замедляет кровоток, из-за чего происходит нарушение микроциркуляции в мелких сосудах органов, в том числе сердца, мозга, легких и почек. Такие нарушения могут приводить к развитию тромбозов, инфаркту и инсульту. Бычкова рекомендует обратиться к специалисту в случае подозрения на наличие такой проблемы. Определить густоту крови врач сможет при помощи коагулограммы.

Врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал пожилым людям включить в рацион тыквенные семечки, так как они помогают бороться с повышенным холестерином. По его словам, в них содержится большое количество полезных растительных жиров, которые положительно влияют на липидный спектр и образование атеросклеротических бляшек.