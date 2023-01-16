Названы привычки, разрушающие работу почек Врач Румянцева: таблетки и переизбыток соли могут нарушить работу почек

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Частое употребление таблеток, в особенности анальгетиков, и переизбыток соли в пище могут негативно сказаться на работе почек и привести к почечной недостаточности, рассказала врач Валерия Румянцева. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт отметила, что на работу почек также влияет количество употребляемой воды. По словам врача, и переизбыток, и недостаток жидкости в организме может оказать негативный эффект.

Сами почки проявляют себя только в крайних случаях. А неправильное употребление таблеток может быть вредно и для печени. <...> Важно помнить, что соль задерживает воду в организме, что в свою очередь вредит не только почкам, но и сердцу, и сосудистой системе, — уточнила специалист.

Врач также предостерегла от чрезмерного добавления специй в еду: они могут быть опасны для работы почек наравне с солью. Нормальное количество воды в организме, по словам Румянцевой, помогает почкам очищать кровь и защищает от образования камней. Специалист посоветовала пить по 30 мл воды на 1 кг массы тела.

Ранее диетолог Соломатина порекомендовала включить в рацион творог и кисломолочные продукты для восстановления работы печени. Также для этого, по словам врача, необходимо ограничить употребление жирных салатов и жареной пищи. Соломатина посоветовала выбирать щадящее питание, чтобы наладить работу печени и поджелудочной железы.